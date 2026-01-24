Рейтинг@Mail.ru
Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 24.01.2026
Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки
Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки - РИА Новости, 24.01.2026
Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки
Пятьдесят восемь украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
белгород
происшествия, белгородская область, грайворон, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки

Более 55 дронов ВСУ было сбито и подавлено над Белгородской областью за сутки

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Пятьдесят восемь украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в 13 округах региона попали под удар со стороны ВСУ. Было выпущено 34 снаряда, были сбиты и подавлены 58 БПЛА. Ранены десять мирных жителей, двое находятся в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, административном здании, коммерческом объекте и семи транспортных средствах.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
ВС России нанесли удар возмездия по заводу, выпускающему дроны для ВСУ
Вчера, 12:19
"В Грайворонском округе... Выпущен 31 боеприпас в ходе восьми обстрелов и нанесены удары 17 беспилотников, три из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в округе ранены девять мирных жителей. В городе Грайворон мужчина получил баротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом. Он продолжает лечение амбулаторно. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализированы три женщины, которые получили ранения от сдетонировавшего рядом дрона. Врачи оценивают состояние одной из них как тяжелое. Вследствие атаки дрона на служебный автобус на участке автодороги Головчино - Масычево пострадали пять человек. Трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Волоконовскому округам нанесены удары 19 беспилотников, 17 из которых были сбиты и подавлены, также над Белгородским округом сбиты две воздушные цели, в Борисовском округе поселок Борисовка и село Грузское были атакованы семью дронами, два из которых были сбиты, при этом пострадал мирный житель. По словам главы области, в Шебекинском округе по селу Безлюдовка был выпушен один боеприпас, кроме того, над округом были перехвачены 12 беспилотников, Краснояружский округ был атакован семью БПЛА, два из которых были сбиты и подавлены. Над Валуйским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами были сбиты 22 беспилотника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
