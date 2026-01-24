Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки

Он добавил, что по Белгородскому и Волоконовскому округам нанесены удары 19 беспилотников, 17 из которых были сбиты и подавлены, также над Белгородским округом сбиты две воздушные цели, в Борисовском округе поселок Борисовка и село Грузское были атакованы семью дронами, два из которых были сбиты, при этом пострадал мирный житель. По словам главы области, в Шебекинском округе по селу Безлюдовка был выпушен один боеприпас, кроме того, над округом были перехвачены 12 беспилотников, Краснояружский округ был атакован семью БПЛА, два из которых были сбиты и подавлены. Над Валуйским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами были сбиты 22 беспилотника.