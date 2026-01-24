Над Белгородской областью сбили более 55 дронов ВСУ за сутки

БЕЛГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Пятьдесят восемь украинских беспилотников за прошедшие сутки были сбиты и подавлены в небе над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, за минувшие сутки 28 населенных пунктов в 13 округах региона попали под удар со стороны ВСУ. Было выпущено 34 снаряда, были сбиты и подавлены 58 БПЛА. Ранены десять мирных жителей, двое находятся в тяжелом состоянии. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, административном здании, коммерческом объекте и семи транспортных средствах.
"В Грайворонском округе... Выпущен 31 боеприпас в ходе восьми обстрелов и нанесены удары 17 беспилотников, три из которых сбиты и подавлены. За прошедший день в округе ранены девять мирных жителей. В городе Грайворон мужчина получил баротравму в результате атаки FPV-дрона на частный дом. Он продолжает лечение амбулаторно. В городскую больницу №2 Белгорода госпитализированы три женщины, которые получили ранения от сдетонировавшего рядом дрона. Врачи оценивают состояние одной из них как тяжелое. Вследствие атаки дрона на служебный автобус на участке автодороги Головчино - Масычево пострадали пять человек. Трое госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгородскому и Волоконовскому округам нанесены удары 19 беспилотников, 17 из которых были сбиты и подавлены, также над Белгородским округом сбиты две воздушные цели, в Борисовском округе поселок Борисовка и село Грузское были атакованы семью дронами, два из которых были сбиты, при этом пострадал мирный житель. По словам главы области, в Шебекинском округе по селу Безлюдовка был выпушен один боеприпас, кроме того, над округом были перехвачены 12 беспилотников, Краснояружский округ был атакован семью БПЛА, два из которых были сбиты и подавлены. Над Валуйским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским, Старооскольским, Чернянским и Яковлевским округами были сбиты 22 беспилотника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18