https://ria.ru/20260124/vsu-2070052485.html
ВСУ атаковали объекты социнфраструктуры Запорожской области
ВСУ атаковали объекты социнфраструктуры Запорожской области - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ атаковали объекты социнфраструктуры Запорожской области
ВСУ атаковали объекты социальной инфраструктуры Запорожской области, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:05:00+03:00
2026-01-24T12:05:00+03:00
2026-01-24T12:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали объекты социнфраструктуры Запорожской области
ВСУ атаковали объекты социальной инфраструктуры Запорожской области