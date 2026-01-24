ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки

«

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 января до 07.00 24 января над нашим регионом сбито 14 вражеских беспилотников различных типов. 49 раз ВСУ обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.