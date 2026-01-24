Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 24.01.2026
ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки
ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки
ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки

ВСУ применили артиллерию по приграничным районам Курской области 49 раз за сутки

© Фото : соцсетиСлед от ракеты ПВО
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
КУРСК, 24 янв - РИА Новости. ВСУ 49 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 14 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 23 января до 07.00 24 января над нашим регионом сбито 14 вражеских беспилотников различных типов. 49 раз ВСУ обстреляли отселенные районы с помощью артиллерии. Три раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атак ВСУ в деревне Новоивановка Рыльского района сгорел гараж и был поврежден автомобиль.
"Погибших и пострадавших нет. Будьте бдительны и берегите себя!", - заключил губернатор.
