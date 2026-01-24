https://ria.ru/20260124/vsu-2070034151.html
ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области 49 раз за сутки
ВСУ 49 раз за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 14 украинских беспилотников, погибших и пострадавших нет,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T09:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
рыльский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ применили артиллерию по приграничным районам Курской области 49 раз за сутки