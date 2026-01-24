Российские морпехи нашли у боевика ВСУ бельгийский вид на жительство

ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Морские пехотинцы 177-го отдельного гвардейского полка, действующего в интересах российской группировки войск "Центр", в ходе боевой задачи на красноармейском направлении обнаружили документы украинского военнослужащего с видом на жительство в Бельгии, рассказал командир взвода с позывным "Рессора".