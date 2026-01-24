Встреча со студентами-победителями экономических конкурсов прошла в Москве

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Заместитель московского мэра, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева встретилась с студентами-победителями экономических конкурсов на завтраке "без галстуков", приуроченном ко Дню российского студенчества, сообщает пресс-служба департамента.

Заммэра отметила, что открытая беседа со студентами является одним из приоритетов деятельности комплекса экономической политики Москвы, поскольку молодые люди являются будущим столичной экономики.

"Для нас важно, чтобы будущие специалисты понимали, как устроена и работает экономика столицы, знали о ее ключевых тенденциях и перспективах развития, имели представление о том, какие задачи решают экономисты для обеспечения уверенного развития Москвы. Кроме того, такие встречи помогают нам получать качественную обратную связь от молодежи: какие темы волнуют их больше всего, как они видят будущее столицы, какие у них есть идеи по развитию нашего города", – приводит слова Багреевой пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы.

Участниками открытой встречи со студентами стали замглавы столичного департамента по конкурентной политике Александр Зинин, гендиректор аналитического центра Москвы Илья Залманов и молодые сотрудники подведомственных учреждений департаментов комплекса экономической политики.

В ходе мероприятия студенты познакомились с решаемыми специалистами комплекса экономической политики реальными задачами по обеспечению экономической стабильности и уверенного социально-экономического развития города, от которых зависит благополучие москвичей. Также на встрече состоялась сессия в формате "вопрос-ответ" – ее участники обсудили профессиональные вызовы столичной экономики и потенциальное участие юных специалистов в проектах развития столицы.

Встреча стала завершающей частью студенческих мероприятий, которые проходили в Москве при поддержке специалистов комплекса экономической политики в ушедшем году. В них принимали участие студенты МГУ, Высшей школы экономики, РЭУ имени Плеханова и других московских высших учебных заведений.