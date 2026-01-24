https://ria.ru/20260124/vrach-2070012990.html
Врач рассказал, какие напитки могут облегчить симптомы ОРВИ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Теплая вода, чай с добавками вроде имбиря, лимона и шиповника, ромашки и мяты, домашние морсы и компоты, куриный бульон помогут облегчить симптомы ОРВИ, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"При симптоматике ОРВИ обильное питье - одна из основных рекомендаций. Важно, чтобы питье было теплым - вода, чай с добавками вроде имбиря, лимона и шиповника, которые богаты витамином С, ромашки и мяты, которые обладают успокаивающим действием. Домашние морсы и компоты - хорошие источники антиоксидантов и витаминов. Куриный бульон также полезен при ОРВИ, потому как легко усваивается, восполняет силы и обеспечивает организм белками и минералами", - рассказал Тяжельников
.
По его словам, обильное питье поможет предотвратить обезвоживание из-за повышенной температуры и потоотделения, а также вымыть токсины, которые образуются в организме из-за вирусов. Кроме того, жидкость помогает разжижать мокроту, а еще помогает снизить интоксикацию, что позволит уменьшить слабость и ломоту в теле.
"Но важно понимать, что все же это не лекарство, а дополнительная помощь для организма во время простудных заболеваний, и при лечении необходимо соблюдать рекомендации врача", - добавил врач.