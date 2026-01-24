Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением

МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Восстановление нарушенного из-за повреждения опор ЛЭП энергоснабжения в Мурманске и Североморске займет не менее суток, при этом уже сейчас тепло подается в дома, котельные работают стабильно, Восстановление нарушенного из-за повреждения опор ЛЭП энергоснабжения в Мурманске и Североморске займет не менее суток, при этом уже сейчас тепло подается в дома, котельные работают стабильно, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток", - сообщил Чибис в своих аккаунтах в соцсетях.

Как ранее сообщали в "Россети Северо-Запад", специалистам энергокомпании в максимально короткие сроки удалось создать временные схемы электроснабжения и обеспечить электроэнергией все котельные.

Глава региона отметил, что тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно.

Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями.

Также власти просят по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.

Глава Мурманска Иван Лебедев в своих соцсетях отметил, что в столице Заполярья не работает ряд спортивных объектов, отменены тренировки в спортшколах.

Компании "Россетти Северо-Запад" сообщили, что к работе по восстановлению опор привлекли специалистов из соседних регионов, конструкции отправляются из Карелии