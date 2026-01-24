Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением - РИА Новости, 24.01.2026
11:28 24.01.2026 (обновлено: 15:12 24.01.2026)
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением
Восстановление нарушенного из-за повреждения опор ЛЭП энергоснабжения в Мурманске и Североморске займет не менее суток, при этом уже сейчас тепло подается в... РИА Новости, 24.01.2026
Губернатор Мурманской области рассказал о ситуации с энергоснабжением

Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МУРМАНСК, 24 янв - РИА Новости. Восстановление нарушенного из-за повреждения опор ЛЭП энергоснабжения в Мурманске и Североморске займет не менее суток, при этом уже сейчас тепло подается в дома, котельные работают стабильно, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток", - сообщил Чибис в своих аккаунтах в соцсетях.
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности из-за непогоды
Как ранее сообщали в "Россети Северо-Запад", специалистам энергокомпании в максимально короткие сроки удалось создать временные схемы электроснабжения и обеспечить электроэнергией все котельные.
Глава региона отметил, что тепло уже подается в дома, котельные работают стабильно.
Ресурсоснабжающие организации находятся в постоянном контакте с управляющими компаниями.
Также власти просят по возможности ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.
Глава Мурманска Иван Лебедев в своих соцсетях отметил, что в столице Заполярья не работает ряд спортивных объектов, отменены тренировки в спортшколах.
Компании "Россетти Северо-Запад" сообщили, что к работе по восстановлению опор привлекли специалистов из соседних регионов, конструкции отправляются из Карелии.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело.
Останкинская телебашня покрылась льдом из-за мороза
23 января, 18:13
 
