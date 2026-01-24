Рейтинг@Mail.ru
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
08:24 24.01.2026 (обновлено: 15:23 24.01.2026)
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам - РИА Новости, 24.01.2026
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое,... РИА Новости, 24.01.2026
общество
жкх
россия
вода
россия
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам

РИА Новости: оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.
Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле, которая учитывает количество жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.
Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до трех. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.
В Госдуме рассказали, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду
18 октября 2025, 04:10
 
Общество ЖКХ Россия Вода
 
 
