https://ria.ru/20260124/voda-2070027495.html
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам - РИА Новости, 24.01.2026
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T08:24:00+03:00
2026-01-24T08:24:00+03:00
2026-01-24T15:23:00+03:00
общество
жкх
россия
вода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064302581_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69282234619c53a31455082dc85cab07.jpg
https://ria.ru/20251018/gosduma-2049032726.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064302581_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f756fd88e8cc8cda455341381b894b36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жкх, россия, вода
Общество, ЖКХ, Россия, Вода
В России изменился расчет платы за холодную воду не по счетчикам
РИА Новости: оплата за холодную воду при отсутствии счетчика вырастет вдвое
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Размер платы за холодную воду при отсутствии в квартире счетчика вырастет для россиян, используемый для ее расчета повышающий коэффициент был увеличен вдвое, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, корректировки были внесены в правила расчета платы за холодное водоснабжение. Изменения коснутся квартир и жилых домов, которые при наличии технической возможности установить приборы учета не оборудованы ими.
Размер платы за воду и свет в таких случаях определяется по специальной формуле, которая учитывает количество жильцов, тариф, норматив потребления и повышающий коэффициент, который ранее составлял 1,5.
Теперь для расчета платы за холодную воду его увеличили до трех. При этом коэффициент, применяемый для расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, не поменялся и по-прежнему составляет 1,5.