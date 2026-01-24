Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как правило, досрочное снятие вклада приводит к потере накопленных процентов. Но в ряде случаев это может быть оправданно, рассказала агентству " Как правило, досрочное снятие вклада приводит к потере накопленных процентов. Но в ряде случаев это может быть оправданно, рассказала агентству " Прайм " председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.

"Досрочное снятие выгодно, если использование изъятых денег принесет больше дохода в другом инструменте, чем если их просто оставят на вкладе до конца срока", — объяснила она.

Например, если ставки в экономике резко растут, выгодно забрать деньги с прежнего вклада даже с потерей процентов и переложить на более выгодных условиях. Еще один вариант — погашение долга, переплата по которому выше процентного дохода.

Досрочное закрытие вклада имеет смысл, если деньги нужны для супервыгодной покупки или инвестиций. Но это всегда нужно просчитывать индивидуально, сопоставляя выгоды и риски.