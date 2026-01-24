Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Как правило, досрочное снятие вклада приводит к потере накопленных процентов. Но в ряде случаев это может быть оправданно, рассказала агентству "Прайм" председатель Комитета по финансовой грамотности населения МГО ОПОРА РОССИИ, финансовый советник Ирина Глушкова.
"Досрочное снятие выгодно, если использование изъятых денег принесет больше дохода в другом инструменте, чем если их просто оставят на вкладе до конца срока", — объяснила она.
Например, если ставки в экономике резко растут, выгодно забрать деньги с прежнего вклада даже с потерей процентов и переложить на более выгодных условиях. Еще один вариант — погашение долга, переплата по которому выше процентного дохода.
Досрочное закрытие вклада имеет смысл, если деньги нужны для супервыгодной покупки или инвестиций. Но это всегда нужно просчитывать индивидуально, сопоставляя выгоды и риски.
Безусловная причина — наступление экстренных жизненных обстоятельств. И, наконец, риск отзыва лицензии у банка, если ваш вклад выше предела страхового возмещения, заключила Глушкова.
