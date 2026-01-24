Пошлины на вина из Франции затронут до 40 процентов их импорта в США

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пошлины, которые президент США Дональд Трамп может ввести на ввоз французского вина и шампанского, затронут до 40% поставок этого алкогольного напитка в страну из-за рубежа, выяснило РИА Новости по данным таможни Штатов.