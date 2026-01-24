Рейтинг@Mail.ru
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/vetnam-2070085340.html
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама - РИА Новости, 24.01.2026
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама
Переизбранный на свой пост генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам проинформировал президента России Владимира Путина о поставленных съездом Компартии масштабных... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:10:00+03:00
2026-01-24T17:10:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
то лам
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016312736_0:177:3325:2047_1920x0_80_0_0_056ad8f4b0e7d4e5e6faea45df8b0313.jpg
https://ria.ru/20260123/vetnam-2069799071.html
вьетнам
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016312736_596:0:3325:2047_1920x0_80_0_0_ec3151ec01b6fcdb6c63a6d80ca7722d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вьетнам, россия, то лам, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, То Лам, Владимир Путин
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама

То Лам проинформировал Путина о поставленных съездом Компартии Вьетнама задачах

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам
Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переизбранный на свой пост генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам проинформировал президента России Владимира Путина о поставленных съездом Компартии масштабных задачах, сообщила пресс-служба Кремля.
В субботу Путин созвонился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
"То Лам информировал о поставленных съездом Коммунистической партии Вьетнама масштабных задачах", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ЦК правящей Коммунистической партии Вьетнама То Лам переизбран на следующий срок - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Генсека ЦК Компартии Вьетнама переизбрали на следующий срок
23 января, 11:48
 
В миреВьетнамРоссияТо ЛамВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала