https://ria.ru/20260124/vetnam-2070085340.html
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама - РИА Новости, 24.01.2026
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама
Переизбранный на свой пост генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам проинформировал президента России Владимира Путина о поставленных съездом Компартии масштабных... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:10:00+03:00
2026-01-24T17:10:00+03:00
2026-01-24T17:10:00+03:00
в мире
вьетнам
россия
то лам
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016312736_0:177:3325:2047_1920x0_80_0_0_056ad8f4b0e7d4e5e6faea45df8b0313.jpg
https://ria.ru/20260123/vetnam-2069799071.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016312736_596:0:3325:2047_1920x0_80_0_0_ec3151ec01b6fcdb6c63a6d80ca7722d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вьетнам, россия, то лам, владимир путин
В мире, Вьетнам, Россия, То Лам, Владимир Путин
То Лам проинформировал Путина о решениях съезда Компартии Вьетнама
То Лам проинформировал Путина о поставленных съездом Компартии Вьетнама задачах