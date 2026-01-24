Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев, и картина по спросу на весенние месяцы уже понятна.