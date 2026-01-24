Рейтинг@Mail.ru
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:57 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/vesna-2070045379.html
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной - РИА Новости, 24.01.2026
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной
Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T10:57:00+03:00
2026-01-24T10:57:00+03:00
туризм
оаэ
египет
россия
артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839763003_0:421:2893:2048_1920x0_80_0_0_c31ffd5b6ff7bc12efed0c4ce21d507a.jpg
https://ria.ru/20251110/maldivy-2053533623.html
https://ria.ru/20251013/puteshestviya-2047614041.html
оаэ
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839763003_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a3f18c9f779672554e00e2a152aa465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оаэ, египет, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, ОАЭ, Египет, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной

РИА Новости: ОАЭ лидируют по продажам туров у россиян на весну

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Дубае
Отдыхающие на пляже в Дубае - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на пляже в Дубае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев, и картина по спросу на весенние месяцы уже понятна.
Девушка отдыхает на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Мальдивы по цене Турции. Как меняется отдых на райских островах
10 ноября 2025, 08:00
"Лидером по продажам являются ОАЭ. В марте здесь уже устанавливается достаточно теплая погода, еще без сильной жары, и море пока еще не горячее. Кроме того, попасть напрямую в ОАЭ сейчас можно из полутора десятков городов России, причем не только в Дубай, но еще и в Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму", - отметил Мурадян.
На весенние месяцы также приходится пик спроса на туры в Египет, указал он. "Направление активно восстанавливается на российском рынке, прямые рейсы сейчас летают на Красное море из многих городов, и страна Пирамид будет очень активно соперничать с ОАЭ за первое место", - уверен эксперт.
В числе популярных направлений и Турция, хотя начало высокого сезона придется только на конец апреля. "Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям", - пояснил Мурадян.
Он также ждет высокого спроса на поездки в регионы Юго-Восточной Азии. "В первую очередь, это Таиланд и самый популярный туристический регион страны Пхукет. Королевство поставило исторический рекорд по турпотоку из России в 2025 году, и в этом сезоне спрос на него сохраняется очень высокий. Также очень много туристов отправятся во Вьетнам, в первую очередь на остров Фукуок, где также еще будет жарко и довольно сухо", - заключил эксперт.
На пляже - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Плати осенью, лети летом: как выгодно купить туры при раннем бронировании
13 октября 2025, 08:00
 
ТуризмОАЭЕгипетРоссияАртур МурадянАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала