Названо самое популярное направление для отдыха за рубежом весной

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты лидируют по продажам туров у российских путешественников на предстоящую весну, но конкуренцию им вполне может составить Египет, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян.
По его словам, средняя глубина бронирования поездок сейчас составляет около двух месяцев, и картина по спросу на весенние месяцы уже понятна.
"Лидером по продажам являются ОАЭ. В марте здесь уже устанавливается достаточно теплая погода, еще без сильной жары, и море пока еще не горячее. Кроме того, попасть напрямую в ОАЭ сейчас можно из полутора десятков городов России, причем не только в Дубай, но еще и в Абу-Даби, Шарджу и Рас-эль-Хайму", - отметил Мурадян.
На весенние месяцы также приходится пик спроса на туры в Египет, указал он. "Направление активно восстанавливается на российском рынке, прямые рейсы сейчас летают на Красное море из многих городов, и страна Пирамид будет очень активно соперничать с ОАЭ за первое место", - уверен эксперт.
В числе популярных направлений и Турция, хотя начало высокого сезона придется только на конец апреля. "Весной здесь уже очень теплая погода, которая позволит погреться на солнце и погулять по достопримечательностям", - пояснил Мурадян.
Он также ждет высокого спроса на поездки в регионы Юго-Восточной Азии. "В первую очередь, это Таиланд и самый популярный туристический регион страны Пхукет. Королевство поставило исторический рекорд по турпотоку из России в 2025 году, и в этом сезоне спрос на него сохраняется очень высокий. Также очень много туристов отправятся во Вьетнам, в первую очередь на остров Фукуок, где также еще будет жарко и довольно сухо", - заключил эксперт.
