В Венесуэле с декабря 2025 года освободили 626 человек

МЕХИКО, 24 янв - РИА Новости. Власти Венесуэлы с декабря 2025 года по настоящее время освободили из мест лишения свободы 626 человек, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"На сегодняшний день уже освобождены 626 человек, находившихся под стражей", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.
Глава государства сообщила, что в 26 января проведет телефонный разговор с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком и обратится с просьбой через его офис верифицировать соответствующие данные. Она обвинила отдельных оппонентов властей в манипулировании цифрами и распространении недостоверной информации.
Неделю назад Родригес рассказала, что процесс освобождения заключенных был инициирован в декабре 2025 года по решению президента Николаса Мадуро с целью создания условий для диалога и сосуществования в обществе. Она призвала не считать этот процесс признаком слабости власти и уточнила, что он не включает лиц, осужденных за тяжкие преступления против личности и незаконный оборот наркотиков - в основном рассматриваются дела, связанные с преступлениями против конституционного порядка, разжиганием ненависти и насилием.
За семь дней после последнего официального сообщения об освобождении граждан общее число вышедших на свободу увеличилось на 220 человек - с 406 до 626.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, в результате которого погибли не менее 100 человек, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Вторжение в Венесуэлу последовало за расширением военного присутствия США в Карибском регионе и установлением морской блокады южноамериканской страны. Вашингтон после этого направил в Каракас миссию для оценки возобновления дипслужбы, а Родригес подтвердила курс на урегулирование кризиса путем переговоров.
