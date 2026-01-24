В Венесуэле с декабря 2025 года освободили 626 человек

"На сегодняшний день уже освобождены 626 человек, находившихся под стражей", - сказала Родригес в эфире телеканала VTV.

За семь дней после последнего официального сообщения об освобождении граждан общее число вышедших на свободу увеличилось на 220 человек - с 406 до 626.