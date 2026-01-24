Рейтинг@Mail.ru
20:25 24.01.2026
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури

Жители Вашингтона сметают с полок свежие продукты в преддверии снежной бури

© Getty Images / Anadolu / Celal GunesПустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США
Пустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, передает корреспондент РИА Новости.
В нескольких столичных магазинах на полках со свежим мясом, рыбой и птицей пусто. Практически нет свежих овощей. Пустуют и морозилки с полуфабрикатами.
Вашингтонцы, которые не успели закупиться, ходят по магазинам в растерянности, выбирая из остатков продуктов.
"Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой",- рассказал один из сотрудников.
Температура в американской столице уже опустилась до минус 10, власти обещают экстремальные холода, до 30 сантиметров снега. А президент США Дональд Трамп назвал предстоящую бурю "исторической", такой сильной она, по его словам, будет.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Трамп прокомментировал надвигающийся на США снежный шторм
