https://ria.ru/20260124/vashington-2070104439.html
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури - РИА Новости, 24.01.2026
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T20:25:00+03:00
2026-01-24T20:25:00+03:00
2026-01-24T20:34:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070104852_0:192:3161:1970_1920x0_80_0_0_f9eb4d6a966be9da237f49524a212a92.jpg
https://ria.ru/20260123/tramp-2069902213.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070104852_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_bf30c33c3d118c163c6d122c862f7af5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, вашингтон (штат)
В мире, США, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури
Жители Вашингтона сметают с полок свежие продукты в преддверии снежной бури
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, передает корреспондент РИА Новости.
В нескольких столичных магазинах на полках со свежим мясом, рыбой и птицей пусто. Практически нет свежих овощей. Пустуют и морозилки с полуфабрикатами.
Вашингтонцы, которые не успели закупиться, ходят по магазинам в растерянности, выбирая из остатков продуктов.
"Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой",- рассказал один из сотрудников.
Температура в американской столице уже опустилась до минус 10, власти обещают экстремальные холода, до 30 сантиметров снега. А президент США Дональд Трамп
назвал предстоящую бурю "исторической", такой сильной она, по его словам, будет.