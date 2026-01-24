Жители Вашингтона скупают свежие продукты в преддверии снежной бури

Пустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США

© Getty Images / Anadolu / Celal Gunes Пустые полки в супермаркете в преддверии ожидаемого сильного снегопада в Вашингтоне, округ Колумбия, США

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Жители Вашингтона в ожидании снежной бури сметают с полок магазинов свежие продукты, пустуют целые отделы, передает корреспондент РИА Новости.

В нескольких столичных магазинах на полках со свежим мясом, рыбой и птицей пусто. Практически нет свежих овощей. Пустуют и морозилки с полуфабрикатами.

Вашингтонцы, которые не успели закупиться, ходят по магазинам в растерянности, выбирая из остатков продуктов.

"Завозы утренние, если ночью пойдет снег, будут проблемы с доставкой",- рассказал один из сотрудников.