Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения

По прогнозам местных синоптиков, за выходные высота снега в районе Вашингтона может достигнуть 12 дюймов (примерно 30,5 сантиметров).

По последним данным портала FlightAware, свыше 2 тысяч авиарейсов в США, запланированных на субботу, отменены на фоне надвигающегося шторма.