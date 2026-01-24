Рейтинг@Mail.ru
Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения
00:53 24.01.2026
Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения
Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения - РИА Новости, 24.01.2026
Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения
Метро Вашингтона предупредило пассажиров о возможной приостановке движения надземных участков линий из-за надвигающегося снежного шторма, если высота снежного покрова превысит 20 сантиметров.
в мире
сша
вашингтон (штат)
алабама
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
алабама
2026
Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке движения

Метро в Вашингтоне предупредило о возможной остановке из-за снежного шторма

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Метро Вашингтона предупредило пассажиров о возможной приостановке движения надземных участков линий из-за надвигающегося снежного шторма, если высота снежного покрова превысит 20 сантиметров.
"Когда высота снега достигает примерно восьми дюймов (около 20 сантиметров – ред.), может потребоваться приостановка движения (участков метро - ред.) над землей", - говорится в сообщении метро Вашингтона в соцсети X.
По прогнозам местных синоптиков, за выходные высота снега в районе Вашингтона может достигнуть 12 дюймов (примерно 30,5 сантиметров).
США готовятся к мощной снежной буре, которая, по прогнозам, охватит большую часть страны, на которой проживает более 200 миллионов человек, и принесёт сильный снег и экстремальные холода. В ответ власти объявили режим чрезвычайного положения как минимум в 15 штатах: Алабаме, Арканзасе, Джорджии, Канзасе, Кентукки, Луизиане, Мэриленде, Миссисипи, Миссури, Нью‑Йорке, Северной и Южной Каролине, Теннесси, Техасе и Вирджинии, а также в столичном округе Колумбия, чтобы мобилизовать ресурсы для борьбы с последствиями стихии.
По последним данным портала FlightAware, свыше 2 тысяч авиарейсов в США, запланированных на субботу, отменены на фоне надвигающегося шторма.
Тем временем, Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и вся администрация следят за надвигающимся на северо-восток США снежным штормом, готовы к мерам на уровне федерального правительства.
