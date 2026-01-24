Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЕС за четыре года не смог отказаться от российского урана, выяснило РИА Новости по данным Евростата.

При этом до введения санкций больше всего обогащенного урана в Евросоюз шло из России. Так, в январе-ноябре 2021-го страна обеспечила 36% всех поставок на этот рынок.