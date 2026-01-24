Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана - РИА Новости, 24.01.2026
05:41 24.01.2026 (обновлено: 09:06 24.01.2026)
Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана
ЕС за четыре года не смог отказаться от российского урана, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 24.01.2026
экономика, россия, канада, евростат, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Канада, Евростат, Евросоюз, Санкции в отношении России

Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана

Контейнеры с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов
Контейнеры с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Контейнеры с порошком диоксида урана в цехе производства топлива для энергетических реакторов. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЕС за четыре года не смог отказаться от российского урана, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
За 11 месяцев прошлого года объединение нарастило закупки сразу на четверть в годовом выражении — до 180,9 миллиона евро. Россия стала пятым экспортером этого элемента на европейский рынок, обогнав Канаду.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В посольстве назвали сроки отказа Британии от российского урана
18 ноября 2025, 07:09
Доля отечественного урана увеличилась за 11 месяцев на два процента в годовом выражении — до 7,5% всего импорта в ЕС. Крупнейшим же поставщиком была Британия (839,7 миллиона евро).
При этом до введения санкций больше всего обогащенного урана в Евросоюз шло из России. Так, в январе-ноябре 2021-го страна обеспечила 36% всех поставок на этот рынок.

Еврокомиссия в октябре сообщала о планах запретить импорт российского урана в страны объединения. При этом, в отличие от ЕС, Джо Байден, будучи президентом США, успел подписал закон о запрете поставок: до 2028 года они возможны в отдельных случаях.

Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
20 мая 2025, 20:48
 
ЭкономикаРоссияКанадаЕвростатЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
