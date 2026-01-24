Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. ЕС за четыре года не смог отказаться от российского урана, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
За 11 месяцев прошлого года объединение нарастило закупки сразу на четверть в годовом выражении — до 180,9 миллиона евро. Россия стала пятым экспортером этого элемента на европейский рынок, обогнав Канаду.
Доля отечественного урана увеличилась за 11 месяцев на два процента в годовом выражении — до 7,5% всего импорта в ЕС. Крупнейшим же поставщиком была Британия (839,7 миллиона евро).
При этом до введения санкций больше всего обогащенного урана в Евросоюз шло из России. Так, в январе-ноябре 2021-го страна обеспечила 36% всех поставок на этот рынок.
Еврокомиссия в октябре сообщала о планах запретить импорт российского урана в страны объединения. При этом, в отличие от ЕС, Джо Байден, будучи президентом США, успел подписал закон о запрете поставок: до 2028 года они возможны в отдельных случаях.
