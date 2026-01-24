МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана: наша страна по-прежнему обеспечивает заметную часть поставок этого элемента - в январе-ноябре 2025 года на нее пришлась почти десятая часть европейского импорта, выяснило РИА Новости по данным Евростата.