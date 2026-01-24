МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Евросоюз за четыре года не смог отказаться от российского урана: наша страна по-прежнему обеспечивает заметную часть поставок этого элемента - в январе-ноябре 2025 года на нее пришлась почти десятая часть европейского импорта, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Еврокомиссия в октябре минувшего года сообщала о планах запретить импорт российского урана в страны Евросоюза. При этом, в отличие от ЕС, бывший президент США Джо Байден успел подписал закон о запрете импорта российского урана: до 2028 года предусмотрено продолжение таких поставок лишь в отдельных случаях.
Доля российского урана увеличилась за 11 месяцев на 2 процентных пункта в годовом выражении - до 7,5% всех поставок в ЕС. Крупнейшим же поставщиком в январе-ноябре была Великобритания (839,7 миллиона евро).
При этом до введения антироссийских санкций самым крупным поставщиком урана в Евросоюз была Россия. Так, в январе-ноябре 2021 года страна обеспечила 36% всех поставок обогащенного урана на европейский рынок.
