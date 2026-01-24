В Раде заявили, что "молодежные" контрактники не имеют права на отсрочку

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие, заключившие краткосрочный "молодежный" контракт с ВСУ, в случае демобилизации не имеют права на отсрочку и подлежат немедленной мобилизации, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.

"Был законопроект по отсрочке для людей, подписавших контракты "18 - 25" лет. Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного", - заявил Костенко в интервью украинскому "24 Каналу".

Как утверждает Костенко, соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в Раду, но из-за негативной огласки со стороны неназванных им "депутатов-популистов" не был принят. Теперь, уверяет Костенко, поверившие в возможность отслужить короткий контракт с привлекательными бонусами молодые люди фактически обречены попасть под принудительную мобилизацию, если переживут "молодежный" контракт.

Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ , предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.