В Раде заявили, что "молодежные" контрактники не имеют права на отсрочку - РИА Новости, 24.01.2026
21:54 24.01.2026
В Раде заявили, что "молодежные" контрактники не имеют права на отсрочку
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Украинские военнослужащие, заключившие краткосрочный "молодежный" контракт с ВСУ, в случае демобилизации не имеют права на отсрочку и подлежат немедленной мобилизации, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко.
"Был законопроект по отсрочке для людей, подписавших контракты "18 - 25" лет. Контракты им сделали, а сейчас нужно было внести в закон норму, что эти люди имеют право на отсрочку. То есть сейчас, если человек отслужил с 18 до 19 лет и демобилизуется, то уже на следующий день его могут призвать как военнообязанного", - заявил Костенко в интервью украинскому "24 Каналу".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Заключивший контракт с ВСУ молодой снайпер погиб в первом же штурме
9 декабря 2025, 22:22
Как утверждает Костенко, соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение в Раду, но из-за негативной огласки со стороны неназванных им "депутатов-популистов" не был принят. Теперь, уверяет Костенко, поверившие в возможность отслужить короткий контракт с привлекательными бонусами молодые люди фактически обречены попасть под принудительную мобилизацию, если переживут "молодежный" контракт.
Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
По данным секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Костенко, украинские власти, несмотря на пропаганду и обещанные новобранцам в рамках "молодежного" контракта с ВСУ выплаты, смогли привлечь всего около пяти тысяч новых военнослужащих.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Зеленский намекнул на расширение мобилизации в ВСУ
14 января, 19:16
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
