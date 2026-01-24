https://ria.ru/20260124/ukraina-2070108378.html
Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ
Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ - РИА Новости, 24.01.2026
Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ
Агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника утверждает, что протоколы безопасности, предусмотренные для Украины после конфликта, очень... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T21:16:00+03:00
2026-01-24T21:16:00+03:00
2026-01-24T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:38:2866:1650_1920x0_80_0_0_206c2478b54b70fd22fddcd8ca3c575b.jpg
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070086822.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_627648a9ff36fbae4454ea295c3798e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США
Протоколы безопасности для Украины после конфликта прочные, пишут СМИ
Reuters: протоколы безопасности для Украины после конфликта очень прочные