БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. У Евросоюза уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни", — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.
Орбан также решительно выступил против приема Украины в Европейский союз в ускоренном формате к 2027 году.
«
"Если бы Украина сегодня была членом ЕС, объединение напрямую было бы в военном конфликте с Россией. Мы не поддерживаем членство Украины в Евросоюзе не потому, что у нас каменные сердца, а потому, что не хотим навредить самим себе. Украина еще долго будет зоной мира и войны. И если она будет в какой-либо интеграции, будь то НАТО или ЕС, частью которого мы тоже являемся, существует постоянная опасность того, что это втянет нас самих в этот конфликт", — добавил премьер.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне. На ней, в частности, обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины. Участники саммита договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска в постсоветской республике при достижении мира.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Орбан ранее заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году. Как отмечал президент Владимир Путин, Москва не собирается воевать с Европой, но если она сама захочет и начнет боевые действия, то Россия готова прямо сейчас.
