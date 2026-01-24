У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан

«

"Если бы Украина сегодня была членом ЕС, объединение напрямую было бы в военном конфликте с Россией. Мы не поддерживаем членство Украины в Евросоюзе не потому, что у нас каменные сердца, а потому, что не хотим навредить самим себе. Украина еще долго будет зоной мира и войны. И если она будет в какой-либо интеграции, будь то НАТО или ЕС, частью которого мы тоже являемся, существует постоянная опасность того, что это втянет нас самих в этот конфликт", — добавил премьер.