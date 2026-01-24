Рейтинг@Mail.ru
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 24.01.2026 (обновлено: 17:19 24.01.2026)
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан - РИА Новости, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан
У Евросоюза уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 24.01.2026
У ЕС уже есть документ об отправке войск на Украину, заявил Орбан

Орбан: у ЕС уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 янв — РИА Новости. У Евросоюза уже есть подписанный документ об отправке войск на Украину при необходимости, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«

"Даже сейчас есть подписанное соглашение о том, что при необходимости солдаты будут отправлены на Украину. Так что Европа не собирается отправиться на войну, а уже отправилась. Она уже воюет. Вопрос только в том, как быстро последствия этого отразятся на нашей жизни", — сказал он, выступая на мероприятии в венгерском Капошваре.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа нашла своего спасителя от Трампа и Путина
Вчера, 08:00
Орбан также решительно выступил против приема Украины в Европейский союз в ускоренном формате к 2027 году.
«
"Если бы Украина сегодня была членом ЕС, объединение напрямую было бы в военном конфликте с Россией. Мы не поддерживаем членство Украины в Евросоюзе не потому, что у нас каменные сердца, а потому, что не хотим навредить самим себе. Украина еще долго будет зоной мира и войны. И если она будет в какой-либо интеграции, будь то НАТО или ЕС, частью которого мы тоже являемся, существует постоянная опасность того, что это втянет нас самих в этот конфликт", — добавил премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Для Украины изобретают особый рецепт диетического Евросоюза
19 января, 08:00
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне. На ней, в частности, обсуждались так называемые гарантии безопасности для Украины. Участники саммита договорились о продолжении долгосрочной военной поддержки Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска в постсоветской республике при достижении мира.
Представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что этот документ нацелен на продолжение милитаризации Украины, эскалацию и разрастание боевых действий. Завершение конфликта возможно после устранения его первопричин, возвращения соседней страны к внеблоковому статусу и признания территориальных реалий.
Орбан ранее заявлял, что европейские лидеры всерьез настроены начать войну с Россией к 2030 году. Как отмечал президент Владимир Путин, Москва не собирается воевать с Европой, но если она сама захочет и начнет боевые действия, то Россия готова прямо сейчас.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Все рушится". Европа нашла способ спасти Украину
13 января, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
