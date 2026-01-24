https://ria.ru/20260124/ukraina-2070076065.html
В Киеве положительно оценили результаты переговоров в Абу-Даби
Украинские чиновники оценили в комментарии журналисту портала Axios Бараку Равиду состоявшиеся переговоры в Абу-Даби как "позитивные" и "конструктивные". РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:01:00+03:00
