На Украине будут судить адвоката, помогавшую уклонистам от мобилизации
15:48 24.01.2026
На Украине будут судить адвоката, помогавшую уклонистам от мобилизации
На Украине будут судить адвоката, помогавшую уклонистам от мобилизации - РИА Новости, 24.01.2026
На Украине будут судить адвоката, помогавшую уклонистам от мобилизации
Адвоката и его подельников будут судить на Украине за помощь мужчинам призывного возраста в уклонении от мобилизации, сообщает в субботу государственное бюро... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T15:48:00+03:00
2026-01-24T15:48:00+03:00
в мире
украина
киев
киевская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
киев
киевская область
в мире, украина, киев, киевская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине будут судить адвоката, помогавшую уклонистам от мобилизации

ГБР: в Киеве адвоката и ее подельников будут судить за помощь уклонистам

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Адвоката и его подельников будут судить на Украине за помощь мужчинам призывного возраста в уклонении от мобилизации, сообщает в субботу государственное бюро расследований (ГБР).
Киеве по материалам ГБР будут судить адвоката и ее подельников, составлявших военнообязанным фиктивные психиатрические диагнозы", - говорится в сообщении на сайте бюро.
По данным ГБР, адвокат искала клиентов среди военнообязанных и предлагала им за 8 тысяч долларов решить вопрос с призывом. Вместе с бывшим правоохранителем, сотрудником муниципальной организации и врачом одного из медицинских учреждений Киевской области она помогала клиентам получить поддельные документы о наличии тяжелых психиатрических проблем. Услугами схемы успели воспользоваться более 20 человек.
Действия чиновника охарактеризовали по статье о служебной халатности, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
