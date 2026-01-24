https://ria.ru/20260124/ukraina-2070061214.html
В Кировограде прогремел взрыв
В Кировограде прогремел взрыв - РИА Новости, 24.01.2026
В Кировограде прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Кировограде Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2026
В Кировограде прогремел взрыв
