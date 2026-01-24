Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 24.01.2026 (обновлено: 11:23 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070047833.html
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине
Российская сторона ценит мирные инициативы Китая, Бразилии, США, африканских и арабских государств по Украине и признательна всем, кто предоставил площадку для... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:22:00+03:00
2026-01-24T11:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
китай
мирный план сша по украине
бразилия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20260124/rossiya-2069991330.html
украина
россия
китай
бразилия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, китай, мирный план сша по украине, бразилия, сша, алексей полищук, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Китай, Мирный план США по Украине, Бразилия, США, Алексей Полищук, СНГ
МИД рассказал об отношении к мирным инициативам других стран по Украине

Полищук: РФ ценит мирные инициативы КНР, Бразилии, США и других стран по Украине

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская сторона ценит мирные инициативы Китая, Бразилии, США, африканских и арабских государств по Украине и признательна всем, кто предоставил площадку для украинского урегулирования, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Последние контакты, на этот раз по линии военных, как известно, проходили в Абу-Даби. Мы признательны всем, кто предоставляет площадку и посредничество по различным аспектам урегулирования - от военных и политических до гуманитарных вопросов", - сказал он, добавив, что "в их числе Белоруссия, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Ватикан и другие".
"Ценим мирные инициативы Китая, Бразилии, африканских и арабских государств, энергичные усилия руководства США, искренние намерения "Группы друзей мира на Украине" в Нью-Йорке”, - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Хребет ломается на глазах: Россия нащупала самое слабое место Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКитайМирный план США по УкраинеБразилияСШААлексей ПолищукСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала