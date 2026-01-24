Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
10:03 24.01.2026 (обновлено: 10:36 24.01.2026)
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
В МИД назвали главные аспекты в переговорах по Украине
В переговорах по Украине главное не место проведения, а их содержание, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
алексей полищук
снг
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь костюков (генштаб)
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В переговорах по Украине главное не место проведения, а их содержание, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
«

"В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей", — ответил он на просьбу назвать список стран, готовых помочь в организации контактов.

Полищук подчеркнул, что без решения территориального вопроса по формуле, выработанной на саммите в Анкоридже, долгосрочное урегулирование невозможно.
Дипломат отметил, что необходимо уважать самоопределение жителей новых российских регионов и искоренить первопричины кризиса. Украина должна вернуться к внеблоковому и нейтральному статусу, соблюдать языковые и религиозные права этнических русских, отказаться от неонацистской идеологии.
Накануне завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ.
На встречу отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В Эмиратах также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
