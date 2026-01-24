https://ria.ru/20260124/ukraina-2070022864.html
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине
Для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности, заявил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T07:12:00+03:00
2026-01-24T07:12:00+03:00
2026-01-24T07:12:00+03:00
в мире
украина
россия
алексей полищук
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_80:0:3721:2048_1920x0_80_0_0_86e22b8115a3caf0ba8bb23cab08c11a.jpg
https://ria.ru/20260124/mid-2070020354.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959852057_535:0:3266:2048_1920x0_80_0_0_1390c708ce5a9c518b1e14b317cd92e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, алексей полищук, снг
В мире, Украина, Россия, Алексей Полищук, СНГ
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине
РИА Новости: Полищук заявил, что Украина должна вернуться к внеблоковому статусу