В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине - РИА Новости, 24.01.2026
07:12 24.01.2026
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине
В МИД рассказали, что должно быть в мирном плане по Украине
в мире
украина
россия
алексей полищук
снг
украина
россия
в мире, украина, россия, алексей полищук, снг
В мире, Украина, Россия, Алексей Полищук, СНГ
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Для решения конфликта на Украине нужно искоренить первопричины созданного Западом кризиса, устранить угрозы безопасности, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Требуется также искоренить первопричины созданного при участии Запада кризиса, устранить порожденные им угрозы безопасности", - сказал он.
"Украина должна вернуться к истокам своей государственности, внеблоковому, нейтральному, безъядерному статусу, восстановить соблюдение языковых и религиозных прав и свобод человека, этнических русских, русскоязычных граждан и нацменьшинств, отказаться от неонацистской идеологии", - заключил Полищук.
Здание МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД оценили перспективы урегулирования на Украине
Вчера, 06:25
 
