На Западе раскрыли, на какую уловку могли попасться США из-за Украины

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европа могла пожертвовать Гренландией в обмен на гарантии безопасности США для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Для европейцев Украина и конфликт на ее территории — это настоящая навязчивая идея. <…> Они попытались ввести масштабные санкции против России еще в феврале 2022 года. Но это не принесло результата. Что же делать? Повторить то же самое еще 19 раз. Разве это не признак одержимости? Я настаиваю на своем: это их главная забота", — отметил он.
Вместе с тем аналитик допустил, что страны ЕС могли заключить с президентом США Дональдом Трампом тайный договор по Украине.
"Европейцы могли предложить Трампу сделку по принципу "ты мне, я тебе". Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи Североатлантического договора. <…> Не удивляйтесь, если в конечном счете произойдет что-то подобное", — пояснил Меркурис.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
