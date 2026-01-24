Рейтинг@Mail.ru
07:02 24.01.2026 (обновлено: 07:04 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070021863.html
На Западе раскрыли, на какую уловку могли попасться США из-за Украины
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Европа могла пожертвовать Гренландией в обмен на гарантии безопасности США для Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Для европейцев Украина и конфликт на ее территории — это настоящая навязчивая идея. <…> Они попытались ввести масштабные санкции против России еще в феврале 2022 года. Но это не принесло результата. Что же делать? Повторить то же самое еще 19 раз. Разве это не признак одержимости? Я настаиваю на своем: это их главная забота", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
22 января, 08:00
Вместе с тем аналитик допустил, что страны ЕС могли заключить с президентом США Дональдом Трампом тайный договор по Украине.
"Европейцы могли предложить Трампу сделку по принципу "ты мне, я тебе". Да, он может получить Гренландию, но взамен должен предоставить Украине письменный документ, закрепляющий гарантии безопасности в рамках пятой статьи Североатлантического договора. <…> Не удивляйтесь, если в конечном счете произойдет что-то подобное", — пояснил Меркурис.
В среду, выступая на ВЭФ в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении острова и отметил, что не хочет и не будет применять силу. Он также заявил, что США поступили глупо, "отдав" его Дании после Второй мировой войны.
В случае потенциальной войны над Гренландией "будут летать ракеты", предупредил Трамп. Но Соединенные Штаты не смогут защитить остров, если просто его арендуют.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Гренландия отправила в нокаут Зеленского
21 января, 08:00
 
