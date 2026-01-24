Рейтинг@Mail.ru
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию в Украине катастрофической
06:09 24.01.2026
Глава ДТЭК назвал энергетическую ситуацию в Украине катастрофической
в мире, киев, виталий кличко, дтэк
В мире, Киев, Виталий Кличко, ДТЭК
Глава ДТЭК Тимченко: Украина близка к гуманитарной катастрофе

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической.
Киевский мэр Виталий Кличко уже несколько раз за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе.
Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На левом берегу Киева начались перебои с отоплением, заявил Кличко
Вчера, 06:01
"Мы близки к гуманитарной катастрофе", - приводит слова Тимченко агентство Рейтер.
По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов.
"У нас есть многоквартирные дома, которые стоят без отопления неделями", - добавил он.
Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Киев фактически лишился энергогенерирующих мощностей и снабжается электричеством только извне.
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Киев фактически лишился генерации энергии, заявил украинский эксперт
22 января, 17:28
 
