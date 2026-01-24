МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Junge Welt

"Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского. <…> Он непопулярен в войсках, его считают насильником солдат. <…> Но в качестве его приемника рассматривается не кто-нибудь, а Андрей Билецкий**, ныне командующий 3-м армейским корпусом. Это, так сказать, отрегулированная версия его фашистского полка "Азов"* с первых дней после "Евромайдана" в 2014 году", — говорится в публикации.

При этом особо подчеркиваются экстремистские взгляды возможного кандидата и обращается внимание на специфику деятельности его подчиненных.

"Билецкий** не скрывает своих политических амбиций. Он происходит из харьковской ультра-сцены и поддерживает движение "белое превосходство", провозгласившее украинцев "единственной арийской расой в мире". <…> Его солдат используют как уборщиков везде, где ситуация становится опасной для Украины, и они проводят чистки офицерского корпуса", — указывают авторы статьи.

В начале января Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент поддержал назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, а занимавшего это кресло Дениса Шмыгаля — министром энергетики.

* Террористическая организация, запрещена в России.