https://ria.ru/20260124/ukraina-2070013136.html
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе - РИА Новости, 24.01.2026
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе
Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T04:35:00+03:00
2026-01-24T04:35:00+03:00
2026-01-24T04:38:00+03:00
в мире
украина
киев
александр сырский
андрей билецкий
владимир зеленский
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200335_0:246:3072:1973_1920x0_80_0_0_bd8394af28a10f96d8ffc905aeea900f.jpg
https://ria.ru/20260123/ukraina-2069681912.html
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597200335_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_d86f8cfac59d48a047ea2dc11f71cd3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, александр сырский, андрей билецкий, владимир зеленский, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Киев, Александр Сырский, Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе
Junge Welt: на ключевые посты в украинской армии назначают фашистов
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости.
Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Junge Welt
.
"Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского. <…> Он непопулярен в войсках, его считают насильником солдат. <…> Но в качестве его приемника рассматривается не кто-нибудь, а Андрей Билецкий**, ныне командующий 3-м армейским корпусом. Это, так сказать, отрегулированная версия его фашистского полка "Азов"* с первых дней после "Евромайдана" в 2014 году", — говорится в публикации.
При этом особо подчеркиваются экстремистские взгляды возможного кандидата и обращается внимание на специфику деятельности его подчиненных.
"Билецкий** не скрывает своих политических амбиций. Он происходит из харьковской ультра-сцены и поддерживает движение "белое превосходство", провозгласившее украинцев "единственной арийской расой в мире". <…> Его солдат используют как уборщиков везде, где ситуация становится опасной для Украины, и они проводят чистки офицерского корпуса", — указывают авторы статьи.
В начале января Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент поддержал назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, а занимавшего это кресло Дениса Шмыгаля — министром энергетики.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.