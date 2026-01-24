Рейтинг@Mail.ru
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе
04:35 24.01.2026
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе
Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Junge Welt. РИА Новости, 24.01.2026
"Захватывают власть". Последние события на Украине вызвали панику на Западе

Junge Welt: на ключевые посты в украинской армии назначают фашистов

Сторонники партии "Национальный корпус" на акции протеста против возвращения проспекту Бандеры в Киеве названия Московский проспект
Сторонники партии Национальный корпус на акции протеста против возвращения проспекту Бандеры в Киеве названия Московский проспект - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Сторонники партии "Национальный корпус" на акции протеста против возвращения проспекту Бандеры в Киеве названия Московский проспект. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главкома ВСУ Александра Сырского может заменить основатель нацбата "Азов"* Андрей Билецкий**, пишет немецкое издание Junge Welt.
"Неонацисты Киева захватывают власть. Уже несколько дней на Украине говорят о возможной замене главкома ВСУ Александра Сырского. <…> Он непопулярен в войсках, его считают насильником солдат. <…> Но в качестве его приемника рассматривается не кто-нибудь, а Андрей Билецкий**, ныне командующий 3-м армейским корпусом. Это, так сказать, отрегулированная версия его фашистского полка "Азов"* с первых дней после "Евромайдана" в 2014 году", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Украина объявила тотальную атомную распродажу
Вчера, 08:00
При этом особо подчеркиваются экстремистские взгляды возможного кандидата и обращается внимание на специфику деятельности его подчиненных.
"Билецкий** не скрывает своих политических амбиций. Он происходит из харьковской ультра-сцены и поддерживает движение "белое превосходство", провозгласившее украинцев "единственной арийской расой в мире". <…> Его солдат используют как уборщиков везде, где ситуация становится опасной для Украины, и они проводят чистки офицерского корпуса", — указывают авторы статьи.
В начале января Владимир Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова** главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Позже украинский парламент поддержал назначение Михаила Федорова министром обороны Украины, а занимавшего это кресло Дениса Шмыгаля — министром энергетики.
* Террористическая организация, запрещена в России.
** Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
Вчера, 08:00
 
