В Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК
В Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК - РИА Новости, 24.01.2026
В Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК
24.01.2026
в мире
одесская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
одесская область
В Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК
ДОНЕЦК, 24 янв - РИА Новости. Работники автосервиса в городе Измаил Одесской области поколотили сотрудников военкомата (территориального центра комплектования, ТЦК), пытавшихся силой увести автослесаря, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Координатор предоставил агентству видео, на которой видно, как два человека в военной форме подходят к автослесарю. После непродолжительного разговора они пытаются его силой увести. Завязывается драка, в нее вмешиваются сотрудники автосервиса и силой отбивают своего коллегу.
"Измаил. На автослесаря наехали ТЦК прямо на рабочем месте. Он говорил, что у него есть бронь и хотел пойти ее взять, но ТЦК начали заламывать его. Подоспели другие работники станции техобслуживания и отбили своего коллегу", - сказал агентству Лебедев
.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ
, а насильственные действия сотрудников военных комиссариатов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.