В Одесской области работники автосервиса побили сотрудников ТЦК

Координатор предоставил агентству видео, на которой видно, как два человека в военной форме подходят к автослесарю. После непродолжительного разговора они пытаются его силой увести. Завязывается драка, в нее вмешиваются сотрудники автосервиса и силой отбивают своего коллегу.