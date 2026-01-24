"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп обрушил планы Зеленского

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по Украине не позволит стране вступить в Европейский союз, что еще больше усугубит начавшийся разлом в отношениях между Киевом и Брюсселем, пишет британская газета Telegraph.
"План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. <…> Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.
Масла в огонь, по словам автора статьи, в этом вопросе подливает недавний выпад Зеленского против европейских партнеров, которые после этого едва ли захотят ускорять процесс интеграции Киева.
"Между тем, на этой неделе появились признаки новой напряженности между Украиной и ЕС: президент Зеленский в пламенной речи осудил бесконечные внутренние споры" блока", — напомнил он.
В пятницу спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности установления беспошлинной зоны на Украине.
В феврале 2019 года Верховная Рада внесла поправки в Конституцию, которые закрепили официальный курс государства на полноправное членство в Европейском союзе.
Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его государство не одобрит вступление Украины в ЕС в ближайшие 100 лет. Политик до этого подчеркивал, что вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику.
