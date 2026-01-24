"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп обрушил планы Зеленского

«

"План Дональда Трампа по созданию коридора свободной торговли с Украиной может поставить под угрозу стремление Киева вступить в Европейский союз. <…> Это предложение, вероятно, подорвет все надежды Украины на вступление в ЕС, поскольку все члены таможенного союза обязаны передать контроль над торговлей с внешними странами Европейской комиссии в Брюсселе", — указано в материале.