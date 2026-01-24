МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев оказался на грани оперативного прорыва фронта российскими войсками, из-за чего будет вынужден пойти на три ключевые уступки для Москвы, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться с "навязанным миром". <…> Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. <…> Более того, сохраняется опасность того, что российские Вооруженные силы добьются оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. <…> Все это фактически означает, что худшие опасения Украины, вероятно, сбудутся", — указано в материале.
В тексте отмечается, что на фоне этого у киевского режима фактически оказываются связаны руки, из-за чего Зеленский будет вынужден согласиться с тремя важнейшими требованиями России.
"Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для маневра у украинского руководства", — приводит издание слова австрийского политолога Герхарда Манготта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.