Рейтинг@Mail.ru
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070005827.html
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО - РИА Новости, 24.01.2026
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО
Киев оказался на грани оперативного прорыва фронта российскими войсками, из-за чего будет вынужден пойти на три ключевые уступки для Москвы, пишет немецкое... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:37:00+03:00
2026-01-24T02:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
дмитрий песков
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_0695eed93899acf69a1f44c6aefc8ee8.jpg
https://ria.ru/20260122/svo-2069465120.html
https://ria.ru/20260123/svo-2069733948.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b02379c356790b41066fbcdfb68577e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Дмитрий Песков, НАТО, Россия
"Худшие опасения": на Западе забили тревогу из-за ситуации на СВО

BZ: Украина оказалась на пороге прорыва фронта и примет полные условия России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Киев оказался на грани оперативного прорыва фронта российскими войсками, из-за чего будет вынужден пойти на три ключевые уступки для Москвы, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Украине, не имеющей жизнеспособных вариантов, вероятно, придется смириться с "навязанным миром". <…> Продолжение конфликта на Украине было бы безрассудным. <…> Более того, сохраняется опасность того, что российские Вооруженные силы добьются оперативного прорыва, и фронт прорвется в решающий момент. <…> Все это фактически означает, что худшие опасения Украины, вероятно, сбудутся", — указано в материале.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Западе удивились решению Сырского по СВО
22 января, 03:45
В тексте отмечается, что на фоне этого у киевского режима фактически оказываются связаны руки, из-за чего Зеленский будет вынужден согласиться с тремя важнейшими требованиями России.
«
"Для Украины неизбежны три вещи — территориальные уступки, отказ от членства в НАТО и прекращение размещения внешних войск на украинской территории. Я не вижу места для маневра у украинского руководства", — приводит издание слова австрийского политолога Герхарда Манготта.
По словам автора статьи, какими бы катастрофическими эти условия не были для Украины, их принятие стало бы наименее мрачным вариантом для страны, так как переговорная позиция Киева "может еще больше ухудшиться".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Работа инженерных войск в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Сгорает за неделю": в США рассказали о катастрофе в зоне спецоперации
Вчера, 02:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала