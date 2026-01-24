https://ria.ru/20260124/ukraina-2070005581.html
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в столице и области. РИА Новости, 24.01.2026
В Киеве после воздушной тревоги прогремели взрывы