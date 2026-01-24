Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 24.01.2026 (обновлено: 02:43 24.01.2026)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в столице и области. РИА Новости, 24.01.2026
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в столице и области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу в Киеве и части Киевской области объявили воздушную тревогу.
"В Киеве слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили на большей части территории Украины, кроме ее западных областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреКиевская областьУкраина
 
 
