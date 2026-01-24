Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, на европейском континенте может произойти большая трагедия, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, на европейском континенте может произойти большая трагедия, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала

"Необходимо как можно скорее закончить конфликт на Украине. Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое. <…> Путин проявляет поразительную сдержанность. А ведь многие хотели бы, чтобы натовцам преподали очень серьезный урок — раз и навсегда", —отметил он.

При этом Макгрегор подчеркнул, что киевский режим не оставляет попыток как можно сильнее навредить России.

"Зеленский имеет более миллиарда долларов наличными, размещенных на различных банковских счетах. Это не секрет. ЦРУ об этом знает. Я уверен, что Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы тоже осведомлены. И основная задача сидящего в Киеве правительства, помимо собственного обогащения и поддержания этой аферы, — продолжать наносить ущерб русским", — заключил эксперт.

Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.

По сообщению Reuters, в пятницу завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ. Обсуждения проходили в закрытом режиме. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной, контакты продолжатся завтра.

Российская переговорная группа, состоящая из представителей Минобороны, вылетела на переговоры в Абу-Даби вчера утром. Группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.