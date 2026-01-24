Рейтинг@Mail.ru
"Случится по-настоящему плохое". В США сделали предупреждение по поводу СВО - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 24.01.2026 (обновлено: 02:07 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/ukraina-2070002440.html
"Случится по-настоящему плохое". В США сделали предупреждение по поводу СВО
"Случится по-настоящему плохое". В США сделали предупреждение по поводу СВО - РИА Новости, 24.01.2026
"Случится по-настоящему плохое". В США сделали предупреждение по поводу СВО
Если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, на европейском континенте может произойти большая трагедия, заявил полковник армии США в отставке,... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T02:05:00+03:00
2026-01-24T02:07:00+03:00
в мире
сша
европа
украина
россия
владимир путин
игорь костюков (генштаб)
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20260123/zelenskiy-2069717548.html
https://ria.ru/20260121/moskva-2069145033.html
сша
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, украина, россия, владимир путин, игорь костюков (генштаб), министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру), ми-6
В мире, США, Европа, Украина, Россия, Владимир Путин, Игорь Костюков (Генштаб), Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Ми-6, Специальная военная операция на Украине
"Случится по-настоящему плохое". В США сделали предупреждение по поводу СВО

Аналитик Макгрегор: если на Украине вскоре не установится мир, ЕС ждет трагедия

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Если украинский конфликт не завершится в ближайшее время, на европейском континенте может произойти большая трагедия, заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Необходимо как можно скорее закончить конфликт на Украине. Если мы не будем осторожны, это станет ужасной трагедией для Восточной Европы и в конечном счете для Европы в целом. Чем дольше это продолжается, тем выше вероятность, что случится что-то по-настоящему плохое. <…> Путин проявляет поразительную сдержанность. А ведь многие хотели бы, чтобы натовцам преподали очень серьезный урок — раз и навсегда", —отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Это разгром. Зеленский отчитал Европу и предрек России поражение
Вчера, 08:00
При этом Макгрегор подчеркнул, что киевский режим не оставляет попыток как можно сильнее навредить России.
"Зеленский имеет более миллиарда долларов наличными, размещенных на различных банковских счетах. Это не секрет. ЦРУ об этом знает. Я уверен, что Моссад, МИ-6 и другие разведслужбы тоже осведомлены. И основная задача сидящего в Киеве правительства, помимо собственного обогащения и поддержания этой аферы, — продолжать наносить ущерб русским", — заключил эксперт.
Россия неоднократно отмечала готовность к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. В Кремле также указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться.
По сообщению Reuters, в пятницу завершился первый раунд переговоров представителей России, США и Украины в ОАЭ. Обсуждения проходили в закрытом режиме. Как заявил NBC News чиновник из американской администрации, встреча была продуктивной, контакты продолжатся завтра.
Российская переговорная группа, состоящая из представителей Минобороны, вылетела на переговоры в Абу-Даби вчера утром. Группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ночь на пятницу Владимир Путин провел в Кремле переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. По ее итогам Россия и Соединенные Штаты решили провести первое заседание рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей двух стран и Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаУкраинаРоссияВладимир ПутинИгорь Костюков (Генштаб)Министерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Ми-6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала