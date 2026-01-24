https://ria.ru/20260124/ukraina-2070001928.html
В Харькове прогремела серия взрывов
Серия взрывов прогремела в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T01:55:00+03:00
В Харькове после воздушной тревоги прогремела серия взрывов