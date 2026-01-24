МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования

"Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения - одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", - заявили в министерстве газете "Известия".