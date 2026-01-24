Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
00:42 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/ukraina-2069998287.html
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования - РИА Новости, 24.01.2026
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования
Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) - ключевое условие урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД России. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T00:42:00+03:00
2026-01-24T00:42:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
верховная рада украины
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/40/1507634010_0:126:3194:1923_1920x0_80_0_0_14fea5137b246d3e7d9eb0076ba5da42.jpg
https://ria.ru/20260119/arseniy-2068377567.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150763/40/1507634010_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_9c40080e4b867bf561ab33e927461106.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Религия
МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования

МИД России назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) - ключевое условие урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД России.
"Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения - одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", - заявили в министерстве газете "Известия".
Украинская православная церковь - самая большая община верующих на Украине и единственная каноническая православная церковь. На Украине в 2024 году вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"После такого в ЕС они не вступят". Что вытворяет Киев с митрополитом УПЦ
19 января, 08:00
 
РелигияВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала