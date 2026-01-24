МИД назвал прекращение преследований УПЦ ключевым условием урегулирования

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) - ключевое условие урегулирования кризиса на Украине, сообщил МИД России.
"Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения - одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса", - заявили в министерстве газете "Известия".
Украинская православная церковь - самая большая община верующих на Украине и единственная каноническая православная церковь. На Украине в 2024 году вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.