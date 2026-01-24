Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
16:57 24.01.2026 (обновлено: 17:15 24.01.2026)
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних переговорах по Украине в субботу в... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T16:57:00+03:00
2026-01-24T17:15:00+03:00
украина
абу-даби
в мире
россия
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
джош грюнбаум
https://ria.ru/20260124/delegatsii-2070083880.html
украина
абу-даби
россия
сша
1920
1920
true
украина, абу-даби, в мире, россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер, джош грюнбаум, нато, мирный план сша по украине
Украина, Абу-Даби, В мире, Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум, НАТО, Мирный план США по Украине
Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине

РИА Новости: Уиткофф и Кушнер приняли участие в переговорах по Украине в ОАЭ

Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
© REUTERS / Ryan Carter/UAE Presidential Court
Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби, ОАЭ
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних переговорах по Украине в субботу в Абу-Даби, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием России, США и Украины.
Во время встречи со стороны американцев присутствовали Уиткофф и Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум, министр армии Дэниел Дрисколл и главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Абу-Даби делегации России и Украины сидели напротив друг друга
