В СК рассказали об угрозах девушке, подозреваемой в похищении подростка
Мошенники не угрожали физической расправой девушке, подозреваемой в афере с похищением подростка в Красноярске, но некие угрозы она получала, сообщили РИА... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T12:51:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
сургут
следственный комитет россии (ск рф)
похищение подростка в красноярске
происшествия, красноярск, россия, сургут, следственный комитет россии (ск рф), похищение подростка в красноярске
Происшествия, Красноярск, Россия, Сургут, Следственный комитет России (СК РФ), Похищение подростка в Красноярске
