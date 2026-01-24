В СК рассказали об угрозах девушке, подозреваемой в похищении подростка

«

"Там очень сложная схема была. Мошенники позвонили девушке, представились сотрудниками правоохранительных органов. В целом говорили о том, что ей грозит опасность, что могут быть плохие последствия из-за того, что аккаунт взломан на "Госуслугах", нужно быть осторожным, иначе её данные "утекут". Но угрозы физической расправы ей не поступали", - сказал собеседник агентства.