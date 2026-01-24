Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по заводу, выпускающему дроны для ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 24.01.2026 (обновлено: 12:20 24.01.2026)
ВС России нанесли удар возмездия по заводу, выпускающему дроны для ВСУ
ВС России нанесли удар возмездия по заводу, выпускающему дроны для ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Евгений Биятов
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Армия России в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК, связанным с ВСУ, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по заводу, производящему беспилотные летательные аппараты дальнего действия, а также объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
