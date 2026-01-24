https://ria.ru/20260124/udar-2070054416.html
ВС России нанесли удар возмездия по заводу, выпускающему дроны для ВСУ
Армия России в ночь на субботу нанесла массированный удар возмездия по украинскому заводу, выпускающему беспилотники дальнего действия, и объектам ТЭК,... РИА Новости, 24.01.2026
россия
украина
ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины