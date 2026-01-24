Учитель в Праге вызвал панику из-за ложного сообщения о стрельбе

ПРАГА, 24 янв - РИА Новости. Школьный 27-летний учитель в Праге хотел проверить в действии систему работы полиции, заявив, что якобы в классах школы слышна стрельба, тем самым он только вызвал панику, сообщил журналистам представитель пресс-службы МВД Рихард Грдина.
Речь идет о средней школе на улице Рогачова в районе Прага-3.
При стрельбе в школе в Миннеаполисе погибли два человека, 20 пострадали
27 августа 2025, 18:16
"Понадобилось прибытие нескольких десятков полицейских, а также медиков для того, чтобы привести в порядок ситуацию в школе, успокоить ее персонал и учеников, а также срочно прибывавших родителей, узнавших о тревоге в школе. Некоторые дети бегали по школе с поднятыми вверх руками, другие баррикадировались в классах партами и стульями, а на первом этаже прыгали из окон. К счастью обошлось без серьезных травм", - сказал Грдина.
По словам Грдины, вызвавший всю эту панику учитель сразу признался в содеянном, его доставили в полицию для допроса.
Теперь ему грозит тюремное заключение сроком от шести месяцев до трех лет или крупный штраф.
"Я совершенно потрясен инцидентом в средней школе в Праге. Ложное сообщение о стрельбе непростительно, особенно от учителя. Безопасность детей и персонала оказалась под угрозой, а подразделения полиции были неоправданно перегружены. Я рад, что стрельба не подтвердилась и никто не пострадал. Благодарю всех за профессиональную реакцию", - заявил на пресс-конференции глава чешского МВД Лубомир Метнар.
В Польше подросток с мачете ворвался в школу
16 декабря 2025, 17:41