Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Туризм
Туризм
 
09:18 24.01.2026
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года - РИА Новости, 24.01.2026
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года

Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМальдивские острова
Мальдивские острова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Мальдивские острова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata.
Самым дорогим туром, который был куплен в прошлом году на платформе, стало путешествие из Москвы на Мальдивы. "Пара взрослых с двумя детьми провела на Мальдивских островах 12 ночей. Они останавливались в пятизвездочном отеле с системой питания "все включено". Поездка обошлась в 4,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Самой бюджетной стала поездка из Минеральных Вод в Сочи за 4,7 тысячи рублей. Пара провела три ночи в трехзвездочном отеле без питания. Этот тур оказался даже меньше, чем самый недорогой поездкой 2024 года (5,7 тысячи рублей).
В Travelata добавили, что самыми популярными направлениями 2025 года были Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Таиланд.
ТуризмМоскваМальдивыМинеральные Воды
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
