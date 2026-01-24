https://ria.ru/20260124/tury-2070032912.html
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года - РИА Новости, 24.01.2026
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы, самым бюджетным - из Минеральных Вод в Сочи, разница в стоимости превысила 900 раз,... РИА Новости, 24.01.2026
туризм
москва
мальдивы
минеральные воды
москва
мальдивы
минеральные воды
москва, мальдивы, минеральные воды
Туризм, Москва, Мальдивы, Минеральные Воды
Названы самые дорогие и бюджетные туры прошлого года
Самым дорогим туром в 2025 году стало путешествие из Москвы на Мальдивы