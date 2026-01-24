Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе - РИА Новости, 24.01.2026
22:36 24.01.2026
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей... РИА Новости, 24.01.2026
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, дональд трамп
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе

© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция.
"У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Тим Уолц - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Губернатор Миннесоты призвал Трампа завершить операцию по отлову нелегалов
Вчера, 20:19
Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета.
Руководство штата Миннесота и города Миннеаполис призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп.
Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.
Сотрудники иммиграционной службы США (ICE) пытаются остановить автомобиль в Миннеаполисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
СМИ сообщили об увольнении агента, расследовавшей стрельбу в Миннеаполисе
Вчера, 02:40
 
