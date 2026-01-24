https://ria.ru/20260124/tramp-2070111739.html
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе
Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:36:00+03:00
2026-01-24T22:36:00+03:00
2026-01-24T22:36:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6aa7a3f995909322a9d0743f0a9e453c.jpg
https://ria.ru/20260124/minnesota-2070103721.html
https://ria.ru/20260124/ssha-2070005973.html
миннеаполис
сша
миннесота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062813386_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_b0cb27763f893181c3fb1b87ae7dd287.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, миннеаполис, сша, миннесота, дональд трамп
В мире, Миннеаполис, США, Миннесота, Дональд Трамп
Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе
Трамп удивился резонансу из-за последней стрельбы в Миннеаполисе
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция.
"У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета.
Руководство штата Миннесота
и города Миннеаполис
призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп.
Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ.
Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.
Ранее в городе агент ICE стрелял в протестующую, которая отказалась выйти из машины, поскольку счел, что она пытается наехать на правоохранителей.