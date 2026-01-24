Трамп заявил, что не понимает резонанса из-за стрельбы в Миннеаполисе

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после второй стрельбы федеральным агентом в Миннеаполисе заявил, что не понимает резонанса от нынешнего случая, а правоохранителей должна защищать местная полиция.

"У вооруженного мужчины был заряженный пистолет с двумя дополнительными обоймами, готовый к действию. О чем это все? Где была местная полиция? Почему им не позволили защищать офицеров ICE (миграционная полиция - ред.)?"- написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что в штате покрывают кражу миллиардов долларов из бюджета.

Руководство штата Миннесота и города Миннеаполис призывает к восстанию своей опасной риторикой, заявил Трамп.

Тяжелую технику вывели на улицу Миннеаполиса, где правоохранитель стрелял в вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, сообщили ранее СМИ.

Ранее министерство внутренней безопасности сообщило, что офицер пограничного патруля в Миннеаполисе открыл стрельбу по мужчине, поскольку опасался за свою жизнь. Правоохранители проводили рейд против нелегалов, когда к ним подошел мужчина с пистолетом. Разоружить его не получилось, офицеру пришлось открыть огонь, сообщило ведомство.