Трамп назвал премьера Канады губернатором

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором.
"Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, отправляемых в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается. Китай съест Канаду заживо, полностью поглотит ее, что включает разрушение бизнеса, социальной структуры и образа жизни в целом", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В октябре 2025 года телеканал CBC сообщал, что Трамп по ошибке назвал Карни президентом, а узнав о своей оговорке, пошутил, что хотя бы не назвал его губернатором.
Трамп ранее называл ушедшего в отставку премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары.
