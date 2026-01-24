Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, почему пропустит финал американского футбола - РИА Новости, 24.01.2026
18:15 24.01.2026 (обновлено: 19:19 24.01.2026)
Трамп рассказал, почему пропустит финал американского футбола
Президент США Дональд Трамп рассказал, что пропустит "Супербоул" — финал сезона Национальной футбольной лиги, потому что ему далеко лететь в Калифорнию и не... РИА Новости, 24.01.2026
спорт
сша
калифорния
дональд трамп
green day
в мире
сша
калифорния
Новости
спорт, сша, калифорния, дональд трамп, green day, в мире
Спорт, США, Калифорния, Дональд Трамп, Green Day, В мире
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что пропустит "Супербоул" — финал сезона Национальной футбольной лиги, потому что ему далеко лететь в Калифорнию и не нравятся выступающие в перерыве музыканты.
"Я против них. Я думаю, это ужасный выбор. Это только сеет ненависть. Ужасно", — сказал Трамп в интервью New York Post.
Так он ответил на просьбу оценить приглашение рэперу Bad Bunny и рокерам из Green Day выступить в перерыве.
Основная причина того, что Трамп не поедет на матч, по его словам, это расстояние. "Просто слишком далеко. Я бы поехал", — сказал президент.
Матч в этом году пройдет в Калифорнии 8 февраля. Это самое популярное спортивное событие в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Вчера, 17:01
 
СпортСШАКалифорнияДональд ТрампGreen DayВ мире
 
 
