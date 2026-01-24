https://ria.ru/20260124/tramp-2070088156.html
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп - РИА Новости, 24.01.2026
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты контролируют всю нефтяную индустрию Венесуэлы, распределяя доходы. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:30:00+03:00
2026-01-24T17:30:00+03:00
2026-01-24T17:39:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
удары сша по венесуэле
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_cb0bd5d97bcd2cc2ed71d1199addb864.jpg
https://ria.ru/20260124/tramp-2070087668.html
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250495_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_443bd0e5d3eb35a6be61b8819cc881a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле, дональд трамп
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле, Дональд Трамп
США контролируют всю нефть Венесуэлы, заявил Трамп
Трамп: США контролируют нефтяную индустрию Венесуэлы, прибыль будет поделена