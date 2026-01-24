https://ria.ru/20260124/tramp-2070087668.html
США забрали себе всю нефть с захваченных танкеров, заявил Трамп
США забрали себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.01.2026
в мире
сша
дональд трамп
сша
