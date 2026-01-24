Рейтинг@Mail.ru
17:29 24.01.2026 (обновлено: 17:34 24.01.2026)
США забрали себе всю нефть с захваченных танкеров, заявил Трамп
США забрали себе всю нефть с захваченных танкеров, заявил Трамп
© AP Photo / Doug MillsДональд Трамп
© AP Photo / Doug Mills
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США забрали себе всю нефть с захваченных ранее танкеров, покинувших Венесуэлу без разрешения американских властей, заявил президент США Дональд Трамп.
"Скажем так: у них вообще нет нефти. Мы забираем нефть", - сказал он в интервью New York Post, комментируя захват семи нефтетанкеров американскими военными.
