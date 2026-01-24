Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое - РИА Новости, 24.01.2026
17:20 24.01.2026 (обновлено: 17:28 24.01.2026)
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты по результатам идущих переговоров получат все желаемое от Гренландии. РИА Новости, 24.01.2026
2026
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты по результатам идущих переговоров получат все желаемое от Гренландии.
"У нас будет все, что мы хотим. Происходят некоторые интересные разговоры", - сказал Трамп в интервью New York Post.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
