Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое - РИА Новости, 24.01.2026
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Штаты по результатам идущих переговоров получат все желаемое от Гренландии. РИА Новости, 24.01.2026
Трамп пообещал получить от Гренландии все желаемое
