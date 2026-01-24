https://ria.ru/20260124/tramp-2070084500.html
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. РИА Новости, 24.01.2026
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Трамп: США в Венесуэле использовали "дискомбобулятор" как секретное оружие