Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
17:03 24.01.2026 (обновлено: 18:06 24.01.2026)
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием
Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу. РИА Новости, 24.01.2026
в мире, сша, венесуэла, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Удары США по Венесуэле
Трамп назвал "дискомбобулятор" американским секретным оружием

Трамп: США в Венесуэле использовали "дискомбобулятор" как секретное оружие

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскрыл название секретного оружия США, которое, предположительно, использовалось при атаке на Венесуэлу.
Ранее Трамп заявил, что американские военные использовали в Венесуэле дезориентирующее оружие, которое якобы подавило возможность запуска ракет по американским вертолетам и самолетам.
"Дискомбобулятор. Мне нельзя говорить об этом", - сказал Трамп в интервью New York Post.
Президент США не объяснил при этом, из каких слов складывается название "Discombobulator", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом вооружении, если бы мог. В переводе на русский язык данный термин имеет значение "дезориентатор" и под ним может пониматься устройство или лицо, вызывающее замешательство, дезориентацию или беспорядок.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
В миреСШАВенесуэлаУдары США по Венесуэле
 
 
