Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
17:01 24.01.2026 (обновлено: 21:22 24.01.2026)
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро
Американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.01.2026
Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро

Трамп: США при похищении Мадуро использовали секретное дезориентирующее оружие

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие, заявил президент США Дональд Трамп.
"Дискомбобулятор. Мне нельзя об этом говорить. Им (венесуэльским войскам. — Прим. ред.) так и не удалось запустить свои ракеты", — рассказал он интервью New York Post.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы
12 января, 05:22
Глава Белого дома утверждает, что это вооружение лишило их возможности ударить по вертолетам и самолетам ВС США.
Трамп при этом не объяснил, из каких именно слов складывается название "дискомбобулятор", но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом оружии, если бы мог.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы, заявил Трамп
11 января, 15:37

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Лукашенко заявил о сговоре и предательстве при похищении Мадуро
8 января, 19:06
 
