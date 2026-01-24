Трамп раскрыл, какое секретное оружие применили США при похищении Мадуро

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие, Американские военные при атаке на Венесуэлу использовали секретное дезориентирующее оружие, заявил президент США Дональд Трамп.

« "Дискомбобулятор. Мне нельзя об этом говорить. Им (венесуэльским войскам. — Прим. ред.) так и не удалось запустить свои ракеты", — рассказал он интервью New York Post.

Глава Белого дома утверждает, что это вооружение лишило их возможности ударить по вертолетам и самолетам ВС США.

"дискомбобулятор" , но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом оружии, если бы мог. Трамп при этом не объяснил, из каких именно слов складывается название, но добавил, что с удовольствием бы поговорил о новом оружии, если бы мог.

Операция США против Венесуэлы

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке уже провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против США". Политик отказался признать вину. Следующее слушание назначено на 17 марта.