Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2026
15:03 24.01.2026
Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт
Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт - РИА Новости, 24.01.2026
Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт
Заявление президента США Дональда Трампа о том, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане Маврикию представляет "великую глупость",... РИА Новости, 24.01.2026
в мире, сша, великобритания, маврикий, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Маврикий, Дональд Трамп, Кир Стармер
Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт

Сингх: слова Трампа о передаче Маврикию острова Диего-Гарсия вызовут волнение

© Фото : Xavier Coiffic"Подводный водопад" у острова Маврикий
Подводный водопад у острова Маврикий - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : Xavier Coiffic
"Подводный водопад" у острова Маврикий. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане Маврикию представляет "великую глупость", может стать поводом для беспокойства островного государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Европа усвоила, что ее политика лести Трампу потерпела неудачу, пишут СМИ
Вчера, 14:05
"Учитывая контекст и наличие военно-морской базы США на островах Чагоса... Я не думаю, что они бы сохранили явный статус-кво, если бы Трамп был на посту (президента - ред.), когда это решение было принято. Так что да, я думаю, они могут стать поводом для беспокойства (властей Маврикия - ред.)", - сказал эксперт.
По его словам, в стратегии национальной безопасности США особое внимание уделялось Индо-Тихоокеанскому региону.
"Но эта часть мира уже втянута в геополитическую борьбу между Индией и Китаем, и даже в некоторой степени некоторые страны Персидского залива соперничают за морские ресурсы", - добавил эксперт.
США хотят сохранить влияние в этой стратегически важной части океанской территории, в связи с чем комментарии Трампа закономерны, считает собеседник агентства.
В пятницу газета Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отозвать билль о передаче архипелага Чагос Маврикию из-за негативной реакции со стороны президента США. Трамп 20 января заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Он назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости".
Фотография, опубликованная в официальном аккаунте Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Белый дом выложил фото Трампа с пингвином в Гренландии
Вчера, 12:59
 
В миреСШАВеликобританияМаврикийДональд ТрампКир Стармер
 
 
