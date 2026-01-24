Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт

ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане Маврикию представляет "великую глупость", может стать поводом для беспокойства островного государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.