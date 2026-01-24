Слова Трампа о передаче Маврикию острова беспокоят, считает эксперт

ПРЕТОРИЯ, 24 янв - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия в Индийском океане Маврикию представляет "великую глупость", может стать поводом для беспокойства островного государства, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник базирующегося в Претории Института по вопросам безопасности Приял Сингх.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
"Учитывая контекст и наличие военно-морской базы США на островах Чагоса... Я не думаю, что они бы сохранили явный статус-кво, если бы Трамп был на посту (президента - ред.), когда это решение было принято. Так что да, я думаю, они могут стать поводом для беспокойства (властей Маврикия - ред.)", - сказал эксперт.
По его словам, в стратегии национальной безопасности США особое внимание уделялось Индо-Тихоокеанскому региону.
"Но эта часть мира уже втянута в геополитическую борьбу между Индией и Китаем, и даже в некоторой степени некоторые страны Персидского залива соперничают за морские ресурсы", - добавил эксперт.
США хотят сохранить влияние в этой стратегически важной части океанской территории, в связи с чем комментарии Трампа закономерны, считает собеседник агентства.
В пятницу газета Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отозвать билль о передаче архипелага Чагос Маврикию из-за негативной реакции со стороны президента США. Трамп 20 января заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию - это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Он назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости".